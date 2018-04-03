Дочь легендарного певца встречается с французской актрисой. В сети есть фото
Фотографии пары появились на Daily Mail.
27-летняя Элиот вместе с 33-летней Жозефин заметили на прогулке в Париже. Девушки нежно обнимали друг друга и страстно целовались.
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Раньше Элиот Самнер была в отношениях с другой девушкой — австрийской моделью Люси фон Альтен. О своем длительном романе с женщиной она рассказала в 2015 году. Тогда она призналась, что она — лесбиянка.
По словам Элиот, ее родители знают о сексуальных предпочтениях и не имеют ничего против.
Относительно Жозефин, то она на протяжении шести лет была замужем за британским диджеем Марком Ронсоном. Но в 2017 году пара решила закончить свои отношения.
- Ранее ученые впервые полностью проанализировали геномы гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин и обнаружили гены, которые, очевидно, связаны с сексуальной ориентацией.
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