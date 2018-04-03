3 апреля, 2018, 12:15

Дочь британского певца Стинга Элиот Самнер встречается с актрисой Жозефин де ла Буме

Фотографии пары появились на Daily Mail.

27-летняя Элиот вместе с 33-летней Жозефин заметили на прогулке в Париже. Девушки нежно обнимали друг друга и страстно целовались.

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Раньше Элиот Самнер была в отношениях с другой девушкой — австрийской моделью Люси фон Альтен. О своем длительном романе с женщиной она рассказала в 2015 году. Тогда она призналась, что она — лесбиянка.

По словам Элиот, ее родители знают о сексуальных предпочтениях и не имеют ничего против.

Относительно Жозефин, то она на протяжении шести лет была замужем за британским диджеем Марком Ронсоном. Но в 2017 году пара решила закончить свои отношения.