Детская сборная по футболу вернулась из Нидерландов в Киев с кубком. Поездку им оплатил "М.С.Л."

3 апреля, 2018, 15:10

Дети представляли Украину на крупном международном турнире Slagharen Easter Cup в Нидерландах и завоевали серебро

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Тренер команды Александр Пасека гордится своими воспитанниками.

"Команда была нацелена на первое место. И ребята очень разочаровались, даже плакали. Хотя занять второе, призовое место в таком серьезном международном соревновании - это очень важная победа", - говорит он.

Поддержали юных спортсменов финансово спонсоры. Государственная спортивная лотерея "Спортлига" от "М.С.Л." помогла футболистам полностью покрыть все расходы на поездку.

"Детям нужно было экипировки - это форма, это банальные вещи, такие, как рюкзаки, куртки, форма для футбола, ну и, конечно, трансфер на соревнования. Ведь мы понимали, что это перелет и проживание, пребывание заграницей. Реагировать надо было достаточно быстро и мы рады, что смогли найти время для того, чтобы поддержать их", - вспоминает Павел Вайсеро, директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Уже в апреле юные футболисты выступят на первенстве Киева. При поддержке "М.С.Л.", ребята будут и в дальнейшем оттачивать свое мастерство, чтобы стать настоящей спортивной надеждой Украины.