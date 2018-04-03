Британии могут предложить украинский пример партнерства с ЕС

3 апреля, 2018, 13:50

Соглашение Украины об ассоциации и свободной торговле с Европейским Союзом может стать образцом для будущих отношений Великобритании с ЕС

Об этом сообщает “Голос Америки" со ссылкой на источники в Брюсселе.

Процесс прекращения британского членства в Евросоюзе предусматривает, что с 29 марта 2019 Великобритания больше не будет депутатов в Европейском парламенте и своих представителей в исполнительных органах ЕС.

Однако по условиям переходного периода нынешним уровнем доступа к европейскому общему рынку, таможенному союзу и т.д., британцы смогут пользоваться до последнего дня 2020 года.

Между тем британцам предлагают взглянуть на украинское соглашение об ассоциации с ЕС при разработке договорной базы для отношений на будущее.

При этом в Брюсселе отмечают, что Лондон, в отличие от Киева, уже имеет действующие механизмы тесного сотрудничества с европейскими партнерами, общие стандарты и регуляции, а также союзнические отношения благодаря членству в НАТО.

Brexit по мнению некоторых европейских деятелей может подтолкнуть Евросоюз к давно назревшим реформам и возможности так называемой "разноскоростной" Европы, в которой определенные страны могут взаимодействовать на разных уровнях интегрированности.

"Британия, вместе с Украиной и, возможно, Турцией в будущем могут составить круг ассоциированных партнеров Евросоюза, который, вероятно, будет теснее интегрированной сердцевины и страны вокруг", - предположил депутат Европейского парламента на дискуссиях в Лондоне, пожелавший остаться неназванным, сославшись на чувствительность переговоров о Brexit и политических дискуссий вокруг процесса