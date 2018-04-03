Болгарский парламентарий назвал Революцию Достоинства "профашистским переворотом", а Крым - российским
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства Украины в Болгарии.
Парламентар также призвал признать результаты незаконных выборов президента России в оккупированном Крыму.
Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи выразил глубокое возмущение антиукраинским заявлением болгарского политика.
"Глубоко возмущен манипулятивной, недостоверной и неприемлемым заявлением лидера партии "Атака" Болгарского национального радио и Болгарского национального телевидении по "профашистского переворота" в Украине, "исконно" российской принадлежности Крыма и признание незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму", - написал Балтажы.
Посол Украины также и призвал власти Болгарии осудить антиукраинское заявление, которое дискредитирует государство.
"Призываю болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председателя правящей парламентской фракции, свидетельствующие о поддержке агрессии РФ против Украины и дискредитируют официальную позицию государства и болгарское председательство в Совете ЕС", - добавил Балтажы.
Посол Украины в Болгарии Николай Балтажы выразил глубокое возмущение антиукраинской заявлением председателя партии «Атака» и провластной парламентской фракции «Объединенные патриоты»: https://t.co/tZywdyANN4
- UKR Emb in Bulgaria (@UKRinBGR) 3 апреля 2018 г.
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