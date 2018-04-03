Американские эксперты готовят отчет о Смоленской катастрофе

3 апреля, 2018, 19:17

Окончательный отчет о причинах Смоленской катастрофы смогут обнародовать минимум через год

Об этом сообщил лидер правящей партии "Право и Справедливость" (Пис) Ярослав Качиньский, передает Polska Times.

Качиньский отметил, что окончательный отчет о причинах Смоленской катастрофы не успеют опубликовать к 8-й годовщине трагедии, а именно 10 апреля.

"К этому времени будет частичный отчет, который будет содержать все, что уже бесспорно доказано. Он также укажет на вопросы, на которые комитет под руководством Антония Мацеревича (бывшего главы Минобороны) будет искать ответы", - заявил Качиньский.

Он также рассказал о “чрезвычайно важной, возможно, даже революционной" работе американских экспертов, которые недавно исследовали самолет Ту-154М (именно такая модель упала под Смоленском) на авиабазе в польском городе Минске-Мазовецком.

"Это чрезвычайно точный, технически продвинутый анализ, который требует времени. Эти исследования займут около года, возможно, даже немного дольше”, - пояснил лидер ПиС.

Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.

Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко было найдены останки 5 человек.

В гробу президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.

Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.