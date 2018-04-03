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20 расписных долларов. Канадцы выпустили монету к Пасхе

Королевский монетный двор Канады выпустил к Пасхе позолоченную монету в виде украинской писанки

Об этом рассказывает Ukrainian People.

Монета номиналом в 20 долларов выполнена в красном, желтом и черном цветах и покрыта традиционными узорами.

Канадцы выпускали похожие монеты в 2016 и 2017 годах, но в этом году писанковая монета отличается от тех, что были раньше. Ее впервые сделали позолоченной. Весит такая "писанка" 31,82 г.

Всего 5000 таких монет. Дизайн этих монеты разработала Анна Мораш.

"Эта монета - знак уважения 1,2 млн канадцев украинского происхождения, чьи традиции являются частью мультикультурного наследия Канады", - говорится на сайте.

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