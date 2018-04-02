Житель Львовщины угнал автобус, чтобы "покататься"

2 апреля, 2018, 19:17

В городе Жидачев Львовской области местный житель угнал автобус Scania-113, принадлежащий одной из производственных компаний, чтобы "покататься"

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

35-летний житель райцентра обратился в полицию с заявлением об угоне автобуса с улицы Шашкевича.

В рамках розыскных мероприятий похищенный транспорт был обнаружен на окраине города. По информации полицейских, злоумышленник не справился с управлением и въехал в дерево. После этого он бросил автобус и скрылся.

За незаконное завладение автобусом был задержан 29-летний местный житель. По словам мужчины, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел автобус с включенным двигателем и решил "покататься".

Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.