Во Франции массово бастуют железнодорожники, на очереди - работники авиакомпаний, энергетики и студенты

2 апреля, 2018, 12:28

В понедельник, 2 апреля, во Франции начинается объявленная профсоюзами всеобщая забастовка железнодорожных работников

Об этом сообщает "Укрінформ".

Железнодорожники бастуют против реформы национальной компании железных дорог SNCF. Реформа имеет целью введение конкуренции в отрасли, поскольку SNCF является монополистом на рынке. Также правительство планирует отменить особый статус и льготы ее сотрудников. Профсоюзы опасаются еще и того, что реформа правительства позволит в будущем приватизировать эту государственную компанию.

Начало забастовки запланировано на 19:00 по местному времени. По вторник, 3 апреля, который будет первым после пасхальных выходных рабочим днем, железнодорожники уже выложили график движения поездов и пригородных электричек, ограниченного на около 77%.

Так, в столичном регионе электрички, связывающие Париж с пригородами, сократят свое движение на от 14% до 50% в зависимости от направления. На некоторых линиях движение прекратят полностью. По поездов дальнего следования, их движение ограничивать на от 11% до 27%.

"Забастовка на железной дороге продлится 3 месяца. Движение поездов прекращаться в среднем 2 дня в неделю", - сообщили в трех крупнейших зхализничних профсоюзах - CGT, CFDT и Unsa.

В то же время еще один профсоюз железнодорожников - SUD-Rail - призывает к постоянной забастовке с принятием решения о ее продлении каждые 24 часа.

В дальнейшем к железнодорожникам намерены присоединиться работники авиакомпании Air France, энергетики и студенты университетов. Air France уже объявила о забастовке 10-11 апреля. Ранее, в пятницу, 30 марта, компания отменила 25% рейсов. Работники требуют повышения зарплаты на 6%.