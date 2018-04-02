В военной части в Николаевской области погиб военный-срочник
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
В одной из воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Николаевщине, при исполнении служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы.
На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров Командования Воздушных Сил ВС Украины.
Между тем местное издание "Новости N" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает, что ЧП произошло в 19-м отдельном полку особого назначения радио- и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767) в селе Галициново под Николаевом. Сообщается, что военнослужащим выдали оружие для несения службы в наряде. Вскоре после получения оружия военные услышали выстрел. Один из солдат выстрелил себе в голову из автомата АК-74.
Известно, что погибший - 21-летний житель села Галициново. В кармане его куртки была найдена предсмертная записка.
- 23 марта в центре Одессы застрелился 19-летний курсант Военной академии.
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