В военной части в Николаевской области погиб военный-срочник

2 апреля, 2018, 18:05

В военной части в селе Галицинове Николаевской области нашли застреленным 21-летнего военнослужащего срочной службы

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

В одной из воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Николаевщине, при исполнении служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы.

На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров Командования Воздушных Сил ВС Украины.

Между тем местное издание "Новости N" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает, что ЧП произошло в 19-м отдельном полку особого назначения радио- и радиотехнической разведки полка ВВС Украины (в/ч А3767) в селе Галициново под Николаевом. Сообщается, что военнослужащим выдали оружие для несения службы в наряде. Вскоре после получения оружия военные услышали выстрел. Один из солдат выстрелил себе в голову из автомата АК-74.

Известно, что погибший - 21-летний житель села Галициново. В кармане его куртки была найдена предсмертная записка.