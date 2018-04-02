В Украине запретили вылавливать больше 3 кг рыбы

2 апреля, 2018, 16:35

С 1 апреля в 21 области Украины вступил в силу нерестовый запрет на вылов рыбы

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

Согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается только любительская рыболка одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах, за определенными пределами нерестилищ. Запрещен любой другой способ рыбалки, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова - 3 кг.

Кроме того, запрещено передвижение плавсредств (лодок), организация соревнований по рыбалке, проведение подводной охоты, проведение взрывных и других видов работ, добыча строительных материалов (добыча песчано-гравийной смеси, расчистка русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и др). В рыбохозяйственных водных объектах Украины запрещена добыча водных живых ресурсов на время хода рыбы на нерест.

В запрете массового вылова рыбы речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Сумской, Ривненской, Черновицкой, Черкасской областях и городе Киев.

В Черниговской области запрет вступит в силу с 6 апреля, в Николаевской - с 5 апреля. В Закарпатской области массовый вылов рыбы запрещен еще с 31 марта. Сроки запрета отличаются в зависимости от областей и водоемов. С подробной информацией можно ознакомиться в приказах соответствующих территориальных управлений.

Также с 1 апреля в 15 областях установлен запрет на вылов раков. Речь идет о Винницкой, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Ривненской, Луганской, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской областях. В Запорожской области запретят ловить раков с 10 апреля, в Ивано-Франковской области нерест раков начался еще 20 октября 2017 года и продлится до 10 июня.

Вместе с этим запрещена продажа рыбы, икры, водных беспозвоночных и продуктов их переработки без наличия документов, подтверждающих законность их приобретения. Рыба из любительского лова, в том числе в нерестовый период, используется только для личного потребления, а не для продажи.

За нарушение правил рыболовства будут наказывать как штрафами, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за нарушение правил рыболовства составляет от 34 до 170 грн, за грубое нарушение правил рыболовства - от 340 до 680 грн. Сейчас в Раде находится законопроект об усилении ответственности за нарушение правил рыболовства, который предусматривает повышение минимального штрафа до 1700 грн вместе с возмещением причиненного украинской природе вреда.