В Украине сегодня снова похолодает: Названы области, где будут дождь и снег

2 апреля, 2018, 07:59

2 апреля на территории Украины из-за циклона ожидается похолодание, однако уже завтра должно потеплеть надолго

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня циклон с названием Франциска пойдет на север, однако его фронта успеют втянуть в себя холодный воздух и доставить его в Украину, из-за чего 2 апреля и похолодает.

"Днем в западных областях будет в пределах +3 +6 градусов. На Севере +5 +8 градусов. В Центре +7+12. Юг и Восток получат от Франциски +9+14 градусов. На Западе вероятен в понедельник мокрый снег. На Востоке пройдут дожди. На Севере, в Центре и на юге - без существенных осадков", - отметила Диденко.

Также на территории страны ожидается порывистый ветер, который с южного поменяет направление на западный. В столице Украины похолодает с +15 до +7 градусов, будет порывистый ветер.

"С дня 3-го апреля замечательная температура во всей Украине возобновится, осадки уйдут - следующая неделя (кроме понедельника) вплоть до Пасхи будет залита солнцем, теплом и потрескиванием нежных почек", - подытожила Диденко.

