В Украине начали работу мобильные группы взыскания долгов по зарплате

2 апреля, 2018, 15:57

В понедельник, 2 апреля, в наиболее проблемных регионах Украины начали работу мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплатам

Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба Минюста.

"Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в 6 городах Украины: в Харькове, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы заработают в Ривне, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне", - сказала Глущенко.

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Мобильные группы будут проверять состояние выполнения судебных решений об оплате труда предприятиями.

"Поскольку работа аналогичных мобильных групп по взысканию задолженности по алиментам доказала свою эффективность, принято решение применить такой метод воздействия и к должникам по выплате заработной платы", - добавила Глущенко.