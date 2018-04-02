В США хакеры похитили данные 5 млн владельцев банковских карт и начали их продавать
Об этом сообщает Associated Press.
Хакеры уже выставили на продажу данные около 125 тыс. карт. Махинацию обнаружила компания по кибербезопасности Gemini Advisory LLC. Много пострадавших от киберпреступников - клиенты фирмы Saks and Lord & Taylor.
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Соучредитель и начальник отдела технологий Gemini Advisory Дмитрий Чорин отметил, что группа хакеров начала воровать данные карточек около года назад и специализировалась на клиентах крупных сетей отелей и ресторанов. По его словам, типичным методом хакеров являются отправки фишинговых электронных писем работникам компании - руководителям, надзирателям и другим должностным лицам, которые принимают решения. Когда работник нажимает вложение, которое часто выглядит как счет-фактура, система заражается.
Специалист по кибербезопасности добавил, что данные большинства карт, вероятно, похитили в магазинах Нью-Йорка и в других штатах северо-востока США.
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