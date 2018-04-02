В "Укрзализныце" напомнили: стоимость билетов могут повысить уже в этом месяце
2 апреля, 2018, 13:48
В "Укрзализныце" отмечают, что стоимость билета на поезд может увеличиться на 12% в апреле, и на такой же процент в октябре
Об этом председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил "Громадському".
По его словам, средства должны направить на развитие инфраструктуры. С вопросом повышения тарифов на пассажирские перевозки "УЗ" обратилась в Министерство инфраструктуры. Впрочем, приказ Министерства относительно новых цен пока согласовывается.
Согласно данным Центра транспортных стратегий, подорожание билетов с 1 апреля составит лишь 1%, что связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.
- Напомним, на период Пасхальных праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в наиболее популярных направлениях.
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