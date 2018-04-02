В Польше построят новое скоростное шоссе, которое достигнет украинской границы
Об этом сообщает пресс-центр "Укравтодора", разместив данные Генеральной дирекции национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA).
"Это очередной шаг на пути к инвестициям", - указано на сайте Гендирекции Польши, которая отмечает, что программа была реализована за государственные средства.
Подготовительные работы уже начались. Скоростное шоссе должно быть по две полосы в каждую сторону, впрочем, как отмечается на сайте Гендирекции, возможные варианты решения в случае необходимости третьей полосы.
При этом с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин", рассказывают в "Укравтодоре".
Планируется также реконструкция объезда вокруг города Хелм, что впоследствии станет частью скоростной магистрали S17 Люблин-Варшава.
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