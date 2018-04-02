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В Польше построят новое скоростное шоссе, которое достигнет украинской границы

Польская автотрасса S12 будет простираться от польского города Пяски под Люблином к пункту пропуска “Дорохуск” на украинской границе

Об этом сообщает пресс-центр "Укравтодора", разместив данные Генеральной дирекции национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA).

"Это очередной шаг на пути к инвестициям", - указано на сайте Гендирекции Польши, которая отмечает, что программа была реализована за государственные средства.

Подготовительные работы уже начались. Скоростное шоссе должно быть по две полосы в каждую сторону, впрочем, как отмечается на сайте Гендирекции, возможные варианты решения в случае необходимости третьей полосы.

При этом с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин", рассказывают в "Укравтодоре".

Планируется также реконструкция объезда вокруг города Хелм, что впоследствии станет частью скоростной магистрали S17 Люблин-Варшава.

 

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