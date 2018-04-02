В первый день медреформы 12 тысяч украинцев выбрали семейного врача
2 апреля, 2018, 23:14
Первый день национальной кампании "Врач для каждой семьи", во время которой гражданин имеет возможность заключить с врачом декларацию о медобслуживании, прошел в штатном режиме
Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Со своим врачом уже определились около 12 500 пациентов.
"Около 12500 пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда" подвисал "локально, их решали", - отметил он.
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По словам Ковтонюка, были единичные случаи очередей. Были отдельные случаи некорректного поведения в медицинских учреждениях (отказа, заполнение на бумаге и тому подобное).
- 28 марта Кабинет министров назначил Олега Петренко главой Национальной службы здравоохранения Украины.
- 30 марта в Министерстве юстиции зарегистрировали Национальную службу здоровья, которая будет заниматься вопросами медицинской реформы.
- Сейчас в Киеве работают 1370 врачей, с которыми можно заключить декларацию о медицинском обслуживании.
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