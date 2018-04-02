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В первый день медреформы 12 тысяч украинцев выбрали семейного врача

Первый день национальной кампании "Врач для каждой семьи", во время которой гражданин имеет возможность заключить с врачом декларацию о медобслуживании, прошел в штатном режиме

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Со своим врачом уже определились около 12 500 пациентов.

"Около 12500 пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда" подвисал "локально, их решали", - отметил он.

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По словам Ковтонюка, были единичные случаи очередей. Были отдельные случаи некорректного поведения в медицинских учреждениях (отказа, заполнение на бумаге и тому подобное).

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