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В ночной аварии на Донетчине погибли трое людей, еще двое - в больнице

В городе Мариуполь Донецкой области 1 апреля произошло ДТП, в результате которого погибли три человека

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что вчера, около двенадцати часов ночи, получили сообщение о ДТП, произошедшем на улице Голубенко.

Выяснилось, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибло трое людей. Еще двое человек, в том числе 14-летний ребенок, получили ранения.

"Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших. Оба пострадавших были госпитализированы представителями скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии", - подытожили в ГСЧС.

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