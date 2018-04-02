В Минздраве рассказали, когда в медуниверситете им. Богомольца появится новый ректор

2 апреля, 2018, 18:25

Новый конкурс на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца будет объявлен после проведения всех процедур увольнения ректора вуза и передачи дел.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает Укринформ.

"Есть определенная процедура увольнения, которая будет соблюдена. Далее речь будет идти о передаче дел и объявлении нового конкурса. Сейчас временно будет исполнять обязанности ректора первый проректор Ярослав Цехмистер. Далее университет должен выбрать ректора, он в этом вопросе является автономным", - сказал Линчевский.

В Минздраве также уточнили, что объявление о новых выборах ректора должно быть в течение 7 дней с момента появления вакантной должности. С этого момента для приема документов от претендентов на должность отводится срок в два месяца.