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В Минздраве рассказали, когда в медуниверситете им. Богомольца появится новый ректор

Новый конкурс на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца будет объявлен после проведения всех процедур увольнения ректора вуза и передачи дел.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает Укринформ.

"Есть определенная процедура увольнения, которая будет соблюдена. Далее речь будет идти о передаче дел и объявлении нового конкурса. Сейчас временно будет исполнять обязанности ректора первый проректор Ярослав Цехмистер. Далее университет должен выбрать ректора, он в этом вопросе является автономным", - сказал Линчевский.

В Минздраве также уточнили, что объявление о новых выборах ректора должно быть в течение 7 дней с момента появления вакантной должности. С этого момента для приема документов от претендентов на должность отводится срок в два месяца.

 
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