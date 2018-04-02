В Малайзии распространителей "фейковых новостей" будут наказывать шестью годами тюрьмы
Тем, кто нарушит закон, грозят штрафы до $123 тысяч и до шести лет тюрьмы, информирует Reuters.
В первом варианте законопроекта предлагалось за грубые нарушения его положений наказывать 10 годами заключения.
Критики такого решения утверждают, что закон направлен на сдерживание инакомыслия и свободы слова накануне выборов. В правительстве премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака говорят, что закон не будет нарушать свободу слова, а дела по нему будет рассматривать "независимый суд".
"Этот закон направлен на то, чтобы защитить общественность от распространения фейковых новостей, при этом он не препятствует свободе слова, как это и предусмотрено конституцией", - сказала глава Министерства юстиции Азалина Отман Саид.
Антифейковий закон определяет фальшивые новости как "новости, информацию, данные и отчеты, которые полностью или частично ложны", и касается как печатной прессы, так и аудио- и видеозаписей. Положения закона включают цифровые публикации и соцсети, а сам он "будет применяться к нарушителям, распространяющим фейковые новости".
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