В Малайзии распространителей "фейковых новостей" будут наказывать шестью годами тюрьмы

2 апреля, 2018, 16:24

Малазийское правительство одобрило уголовную ответственность для распространителей "фальшивых новостей"

Тем, кто нарушит закон, грозят штрафы до $123 тысяч и до шести лет тюрьмы, информирует Reuters.

В первом варианте законопроекта предлагалось за грубые нарушения его положений наказывать 10 годами заключения.

Критики такого решения утверждают, что закон направлен на сдерживание инакомыслия и свободы слова накануне выборов. В правительстве премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака говорят, что закон не будет нарушать свободу слова, а дела по нему будет рассматривать "независимый суд".

"Этот закон направлен на то, чтобы защитить общественность от распространения фейковых новостей, при этом он не препятствует свободе слова, как это и предусмотрено конституцией", - сказала глава Министерства юстиции Азалина Отман Саид.

Антифейковий закон определяет фальшивые новости как "новости, информацию, данные и отчеты, которые полностью или частично ложны", и касается как печатной прессы, так и аудио- и видеозаписей. Положения закона включают цифровые публикации и соцсети, а сам он "будет применяться к нарушителям, распространяющим фейковые новости".