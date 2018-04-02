В Латвии начинают переводить школы на государственный язык. Как будут учить нацменьшинства
Об этом сообщает Delfi.
Проект поправок предусматривает реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году при условии билингвального дошкольного обучения. В начальной школе (1-6 классы) обучение будет осуществляться по трем моделям (при этом 50% предметов будет преподаваться на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечат на государственном языке. В 10-12 классах будут обучать только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком.
"У детей, как и раньше, будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многогранно развивать свою личность", - отметил Вейонис.
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В 2019/2020 учебном году 80% обучения на государственном языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на государственном языке будут обучаться учащиеся 10-11-х классов, а за год - все школьники.
- Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозил заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию и объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств.
- Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашения об ассоциации.
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