В Латвии начинают переводить школы на государственный язык. Как будут учить нацменьшинства

2 апреля, 2018, 10:44

Президент Латвии Раймонд Вейоніс в понедельник, 2 апреля, заявил о поправках к законодательству, предусматривающих постепенный перевод школ на государственный язык

Об этом сообщает Delfi.

Проект поправок предусматривает реформу в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году при условии билингвального дошкольного обучения. В начальной школе (1-6 классы) обучение будет осуществляться по трем моделям (при этом 50% предметов будет преподаваться на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечат на государственном языке. В 10-12 классах будут обучать только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком.

"У детей, как и раньше, будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многогранно развивать свою личность", - отметил Вейонис.

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В 2019/2020 учебном году 80% обучения на государственном языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на государственном языке будут обучаться учащиеся 10-11-х классов, а за год - все школьники.