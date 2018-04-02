В Киеве задержали хакера, который взламывал украинские страницы Instagram
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Киевлянин, используя фейковые страницы и электронные письма якобы от администрации Instagram, получал доступ к страницам украинских пользователей соцсети. Потом он присылал жертвам электронные письма, в которых предлагал за 10 тысяч гривен разблокировку страницы.
Во время обыска в квартире 23-летнего хакера киберполиция обнаружила компьютерную технику и мобильные телефоны с разными сим-картами, которые злоумышленник использовал для регистрации фейковых доменных имен. Также, в квартире изъят блокнот с черновыми записями, где злоумышленник записывал все операции по движению средств.
Правоохранители открыли против преступника дело по статьям "Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт" и "Мошенничество".
- В марте киберполиция сообщала о 2 украинских хакерахв, которые нанесли DHL ущерб в 1,5 млн евро.
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