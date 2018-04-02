В Киеве состоится бой за титул чемпиона мира по боксу

2 апреля, 2018, 17:26

Украинский боксер Артем Далакян проведет первую защиту титула чемпиона мира WBA в Киеве

Об этом сообщает промоутерская компания Union Boxing Promotion.

Менеджерам Далакяна удалось достичь договоренности, чтобы поединок против обязательного претендента на титул Всемирной боксерской ассоциации в первом среднем весе (до 50,8 кг) Сиричаи Тайена из Таиланда состоялся в Киеве. Поединок пройдет 17 июня 2018 года на вертолетной площадке выставочного центра "Парковый", под открытым небом.

Кроме этого боя, в рамках вечера бокса в Киеве пройдут и другие рейтинговые поединки, о которых будет сообщено дополнительно.

30-летний Далакян на профессиональном ринге выиграл все 16 поединков, 11 побед одержал нокаутом.

27-летний Тайен выиграл 50 боев, (35 нокаутом), и потерпел три поражения.

24 февраля в США Артем Далакян одолел американца Брайана Вилорию в поединке за вакантный титул чемпиона мира WBA.

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