В Крыму конвой избил украинского политзаключенного Балуха
2 апреля, 2018, 22:15
Незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы
Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает "Крым. Реалии".
Кроме того, по ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку.
Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое. Она отметила, что защита планирует подавать жалобу за избиение Балуха.
Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.
- Напомним, Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- Балух объявил бессрочную голодовку.
- Украина требует провести медосмотр заключенного в СИЗО оккупированного Симферополя украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил голодовку.
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