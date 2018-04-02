В Крыму конвой избил украинского политзаключенного Балуха

2 апреля, 2018, 22:15

Незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает "Крым. Реалии".

Кроме того, по ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку.

Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критическое. Она отметила, что защита планирует подавать жалобу за избиение Балуха.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.