В комиссии прокуроров рассказали, когда могут одобрить увольнение Холодницкого
Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на слова представителя КДКП.
"В комиссию поступила жалоба генпрокурора на Холодницкого. Сейчас автораспределение должно определить, кто из членов КДКП будет рассматривать данную жалобу", - отметил собеседник агентства.
После того, как соответствующего члена комиссии выберут, ему будет предоставлено до месяца времени для ознакомления с жалобой и ее проверки. И уже после этого этот человек решит, открывать ли производство по делу Холодницкого.
В случае открытия производства для дачи объяснений приглашается лицо, на которое жалуются, и начинается проверка, которая длится два месяца, но срок ее может быть продлен до трех месяцев. Это означает, что решение по этому делу может быть принято летом.
- Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницького обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.
- Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивания кабинета Холодницького и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- Говорится "якобы" о сливании Труханову информации о расследовании его дела. И занимался этим вроде лично Холодницкий.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Председатель НАБУ Артем Сытник назвал расследование, из-за которого открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий в свою очередь рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-