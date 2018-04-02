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В комиссии прокуроров рассказали, когда могут одобрить увольнение Холодницкого


фото: ukranews
Жалоба генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя САП Назара Холодницкого уже поступила в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на слова представителя КДКП.

"В комиссию поступила жалоба генпрокурора на Холодницкого. Сейчас автораспределение должно определить, кто из членов КДКП будет рассматривать данную жалобу", - отметил собеседник агентства.

После того, как соответствующего члена комиссии выберут, ему будет предоставлено до месяца времени для ознакомления с жалобой и ее проверки. И уже после этого этот человек решит, открывать ли производство по делу Холодницкого.

В случае открытия производства для дачи объяснений приглашается лицо, на которое жалуются, и начинается проверка, которая длится два месяца, но срок ее может быть продлен до трех месяцев. Это означает, что решение по этому делу может быть принято летом.

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