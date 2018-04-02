В КГГА назвали, сколько врачей могут подписать декларации с пациентами
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует пресс-служба ведомства.
Медицинская реформа предполагает, что терапевт может подписать декларации с 2 тыс. пациентов, семейный врач с 1,8 тыс., а педиатр – с 900 маленькими пациентами.
"Решение о выборе врача должно быть взвешенным. Помимо квалификации и профессионализма врача, советую учитывать и фактор территориальной доступности", - отметил он.
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Важно отметить, что для подписания декларации с врачом необходимо иметь с собой паспорт, ИНН (индивидуальный налоговый номер) и мобильный телефон.
По состоянию на 2 апреля в Киеве уже около 10 тысяч жителей подписали декларации с семейным врачом.
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