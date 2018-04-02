В Германии разрабатывают военную форму для беременных

2 апреля, 2018, 21:15

В Министерстве обороны Германии сообщают, что в стране начинают серийное производство формы для беременных женщин

Об этом сообщает DW.

Раньше на больших сроках беременности женщины, служащие в Бундесвере, переходили на гражданскую одежду. Уже в этом году им закупят специальную форму.

По словам представителя Минобороны, женщины из тестовых групп одобрили образцы парадного обмундирования, но попросили сделать его легче и изменить фактуру полевой формы. Стоимость разработки обойдется в 650 тысяч евро. Среди 20 тысяч женщин, которые работают в вооруженных силах Германии, примерно 2% – беременные.

Изготовление формы для беременных должно повысит престиж Бундесвера как современного работодателя, обеспечивающего равные условия для мужчин и женщин. В других странах форма для беременных уже введена, сообщает Минобороны.