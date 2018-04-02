В G7 поздравили Украину с началом медреформы
Об этом говорится в официальном заявлении посольства, размещенном в аккаунте канадского председательства группы поддержки "Большой семерки".
"Мы поздравляем Украину с началом реформы здравоохранения, ориентированной на пациента. Мы рады, что начиная сегодня, 2 апреля, все украинцы имеют возможность подписать декларацию со своими семейными врачами для получения бесплатной первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Мы поздравляем Украину с началом реформы здравоохранения, ориентированной на пациента. Мы рады, что начиная сегодня, 2 апреля, все украинцы имеют возможность подписать декларацию со своими семейными врачами для получения бесплатной первичной медицинской помощи. pic.twitter.com/AGERiG0Ez6— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 2 апреля 2018 г.
Пресс-служба также напомнила украинцам искать специальную наклейку в медучреждении, где можно выбрать своего семейного врача.
Читайте также: Выбрать семейного врача: как жить в условиях медицинской реформы
- Переход на систему семейных врачей состоится с 1 апреля 2018 года.
- В марте Министерство здравоохранения ответило на самые распространенные вопросы, связанные с кампанией "Врач для каждой семьи".
- По словам в.а. министра здравоохранения Ульяны Супрун, выбор семейного врача должен стать для украинцев главным медицинским событием 2018 года.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-