В G7 поздравили Украину с началом медреформы

2 апреля, 2018, 14:18

Послы "Большой Семерки" поздравили Украину с началом реформы здравоохранения, ориентированной на пациента

Об этом говорится в официальном заявлении посольства, размещенном в аккаунте канадского председательства группы поддержки "Большой семерки".

"Мы поздравляем Украину с началом реформы здравоохранения, ориентированной на пациента. Мы рады, что начиная сегодня, 2 апреля, все украинцы имеют возможность подписать декларацию со своими семейными врачами для получения бесплатной первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Мы поздравляем Украину с началом реформы здравоохранения, ориентированной на пациента. Мы рады, что начиная сегодня, 2 апреля, все украинцы имеют возможность подписать декларацию со своими семейными врачами для получения бесплатной первичной медицинской помощи. pic.twitter.com/AGERiG0Ez6 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 2 апреля 2018 г.

Пресс-служба также напомнила украинцам искать специальную наклейку в медучреждении, где можно выбрать своего семейного врача.

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