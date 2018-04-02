В Еврокомиссии отреагировали на конфликт между Сытником и Холодницким
2 апреля, 2018, 07:38
Представителям Еврокомиссии известно о спорах между антикоррупционными органами Украины НАБУ и САП, что не производит хорошего впечатления
Об этом заявил глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер в эфире программы "Завтра", сообщает "Радио Свобода".
По его словам, представители Еврокомиссии знают о событиях в Киеве, которые касаются конфликта между НАБУ и САП на фоне того, что против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли уголовное производство.
"Мы следим за сообщениями... Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бороться с коррупцией больше борются между собой. Или нет? Может, порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - подчеркнул Вагнер.
- Напомним, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию.
- Гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивания кабинета Холодницкого и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- Говорится "якобы" о сливании Труханову информации о расследовании его дела. И занимался этим вроде лично Холодницкий.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой об увольнении Холодниького с должности.
- Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследования, из-за которых открыли дело против Холодницкого.
- Холодницкий в свою очередь рассказал, почему возникали проблемы между САП и НАБУ, а также требует обнародования всех записей, которые служили основанием для подачи на него дисциплинарной жалобы в квалификационно-дисциплинарную комиссии прокуроров.
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