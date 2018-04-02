В Еврокомиссии отреагировали на конфликт между Сытником и Холодницким

2 апреля, 2018, 07:38

Представителям Еврокомиссии известно о спорах между антикоррупционными органами Украины НАБУ и САП, что не производит хорошего впечатления

Об этом заявил глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер в эфире программы "Завтра", сообщает "Радио Свобода".

По его словам, представители Еврокомиссии знают о событиях в Киеве, которые касаются конфликта между НАБУ и САП на фоне того, что против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли уголовное производство.

"Мы следим за сообщениями... Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бороться с коррупцией больше борются между собой. Или нет? Может, порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - подчеркнул Вагнер.