 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Еврокомиссии отреагировали на конфликт между Сытником и Холодницким

Представителям Еврокомиссии известно о спорах между антикоррупционными органами Украины НАБУ и САП, что не производит хорошего впечатления

Об этом заявил глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер в эфире программы "Завтра", сообщает "Радио Свобода".

По его словам, представители Еврокомиссии знают о событиях в Киеве, которые касаются конфликта между НАБУ и САП на фоне того, что против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыли уголовное производство.

"Мы следим за сообщениями... Безусловно, это не производит хорошее впечатление, когда те, кто должен бороться с коррупцией больше борются между собой. Или нет? Может, порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - подчеркнул Вагнер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

2 апреля, 2018 понедельник

1 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать