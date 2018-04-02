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Украинская саблистка Харлан завоевала золото на этапе Гран-при


фото: fie.org
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла золотую медаль на втором этапе Гран-при в Сеуле

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

В столице Южной Кореи украинка победила в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях.

В финальном поединке Ольга Харлан не оставила шансов второму номеру мирового рейтинга Анне Мартон из Венгрии – 15:7.

Для Харлан это уже вторая подряд победа на этапах Гран-при. Ранее украинка выиграла титул на соревнованиях в мексиканском Канкуне.

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