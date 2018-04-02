 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинцев предупреждают: в некоторых областях штормовой ветер и может сойти лавина

2 апреля в некоторых областях Украины ожидается усиление порывов ветра, в горах может сойти лавина

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сегодня в западных, а ночью в северных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Более того, 2 апреля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, согласно прогнозам синоптика Еспресо Натальи Диденко, сегодня в Украине из-за циклона снова похолодает. В некоторых областях пройдут дождь и снег.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

2 апреля, 2018 понедельник

1 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать