Украинцев предупреждают: в некоторых областях штормовой ветер и может сойти лавина
2 апреля, 2018, 09:21
2 апреля в некоторых областях Украины ожидается усиление порывов ветра, в горах может сойти лавина
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сегодня в западных, а ночью в северных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Более того, 2 апреля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Отметим, согласно прогнозам синоптика Еспресо Натальи Диденко, сегодня в Украине из-за циклона снова похолодает. В некоторых областях пройдут дождь и снег.
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