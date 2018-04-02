Украина за год сократила импорт газа в 2,3 раза

2 апреля, 2018, 15:05

Украина в январе-марте 2018 года сократила импорт природного газа в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По сравнению с аналогичным периодом 2017 Украина сократила импорт газа на 2,4 млрд куб Сообщается, пока в страну попадает 1,8 млрд куб. м газа.

По информации информагентства, из Словакии в первом квартале 2018 поступило почти 1,28 млрд куб. м газа (-65,7% по сравнению с периодом январь-март 2017), с Венгрии - 339,7 млн куб. м (+ 37%) и Польше - 231, 1 млн куб. м (-31,3%).

В марте 2018 импорт составил 673, 9 млн куб. м газа, что в 2,1 раза меньше, чем в марте-2017 (1,4 млрд куб. м).

Отмечается, что Украина уже более 2 лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ОАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.