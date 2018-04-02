Украина за год сократила импорт газа в 2,3 раза
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По сравнению с аналогичным периодом 2017 Украина сократила импорт газа на 2,4 млрд куб Сообщается, пока в страну попадает 1,8 млрд куб. м газа.
По информации информагентства, из Словакии в первом квартале 2018 поступило почти 1,28 млрд куб. м газа (-65,7% по сравнению с периодом январь-март 2017), с Венгрии - 339,7 млн куб. м (+ 37%) и Польше - 231, 1 млн куб. м (-31,3%).
В марте 2018 импорт составил 673, 9 млн куб. м газа, что в 2,1 раза меньше, чем в марте-2017 (1,4 млрд куб. м).
Отмечается, что Украина уже более 2 лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ОАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
- Ранее сообщалось, что в 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 14,05млрд кубометров.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд.
- В "Газпроме" заявили, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги за отсутствия согласованной дополнительного соглашения к действующему контракту.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа согласно проведенной предоплаты нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- Украинцев просят уменьшить температуру в домах на несколько градусов в ответ на шантаж "Газпрома".
- "Газпром" объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной.
- Впоследствии "Газпром" критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- В результате Польша начала срочную поставку газа в Украину.
- Ранее стало известно, что российский "Газпром" готовит иск в Стокгольмский арбитраж о расторжении контрактов с Украиной.
- 3 марта российский "Газпром" заявил, что подал дело в Стокгольмский арбитраж о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".
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