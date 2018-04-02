Украина готова отдать 20 россиян за украинских политзаключенных и заложников, - Геращенко
2 апреля, 2018, 14:06
Украина готова отдать 20 российских преступников за удерживаемых в России украинских политзаключенных и заложников на Донбассе
Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "РБК-Украина".
"Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других", - заявила Геращенко.
Геращенко подчеркнула, что освобождение не только заложников на Донбассе, но и узников Кремля остается принципиальным вопросом.
- Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными - из оккупированной территории вернулись 73 украинца.
- В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги", и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.
- Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по новому обмену пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.
- Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.
- СБУ проверяет освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.
- Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс. грн, но списки перед этим согласуют с СБУ.
- Заключенных в России украинцев Сущенко и Сенцова могут обменять на крымских дезертиров Баранова и Одинцова.
- По словам Ирины Геращенко, освобождение украинских политзаключенных зависит не от дипломатов, а от президента России Владимира Путина.
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