Украина готова отдать 20 россиян за украинских политзаключенных и заложников, - Геращенко

2 апреля, 2018, 14:06

Украина готова отдать 20 российских преступников за удерживаемых в России украинских политзаключенных и заложников на Донбассе

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "РБК-Украина".

"Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других", - заявила Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что освобождение не только заложников на Донбассе, но и узников Кремля остается принципиальным вопросом.