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Украина готова отдать 20 россиян за украинских политзаключенных и заложников, - Геращенко


фото: Blogger-Inform
Украина готова отдать 20 российских преступников за удерживаемых в России украинских политзаключенных и заложников на Донбассе

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает "РБК-Украина".

"Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других", - заявила Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что освобождение не только заложников на Донбассе, но и узников Кремля остается принципиальным вопросом.

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