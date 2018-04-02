Товарооборот между Украиной и Беларусью увеличился почти на 20% в 2017 году
2 апреля, 2018, 18:51
Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20 процентов и достиг $4,6 млрд
Об этом заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Укринформ.
"По итогам прошлого года товарооборот с Украиной увеличился почти на 20 процентов и составил 4,6 млрд долларов США", - рассказал Сокол.
Он отметил, что в прошлом году по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту - пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место.
- В марте президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским предпринимателям искать новые рынки для экспорта белорусских товаров из-за проблем с поставками в Россию.
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