Товарооборот между Украиной и Беларусью увеличился почти на 20% в 2017 году

2 апреля, 2018, 18:51

Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20 процентов и достиг $4,6 млрд

Об этом заявил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Укринформ.

"По итогам прошлого года товарооборот с Украиной увеличился почти на 20 процентов и составил 4,6 млрд долларов США", - рассказал Сокол.

Он отметил, что в прошлом году по объему товарооборота и экспорта Украина заняла второе место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту - пятое место. В рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место.