Тень парня как система безопасности. Японцы разработали виртуального бойфренда для защиты одиноких женщин

2 апреля, 2018, 16:40

Японская строительная фирма Leo Palace 21 делает ставку на безопасность домов. Как промоакцию, привлекающую внимание к проблеме, компания выпустила новый продукт - "мужчину за занавеской"

Об этом сообщает издание Asia One.

Женщинам, которые в одиночку снимают квартиру в Токио, предлагается набор из 12 движущихся изображений, которые можно проецировать на белые шторы.

Силуэт бойфренда в окне, который поднимает гантели или тренируется с битой, по замыслу, должен отпугнуть злоумышленника.

"Мужчина" не только демонстрирует мышцы, но и складывает одежду, пылесосит, играет на гитаре и читает газеты - дает понять, что провожать его девушку до дома и навязываться в гости не стоит. Каждое действие длится примерно по полчаса.



Чтобы устроить в окне такой театр теней, понадобится смартфон и проектор. Купить набор пока нельзя, но можно выиграть.

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