Тень парня как система безопасности. Японцы разработали виртуального бойфренда для защиты одиноких женщин
Об этом сообщает издание Asia One.
Женщинам, которые в одиночку снимают квартиру в Токио, предлагается набор из 12 движущихся изображений, которые можно проецировать на белые шторы.
Силуэт бойфренда в окне, который поднимает гантели или тренируется с битой, по замыслу, должен отпугнуть злоумышленника.
"Мужчина" не только демонстрирует мышцы, но и складывает одежду, пылесосит, играет на гитаре и читает газеты - дает понять, что провожать его девушку до дома и навязываться в гости не стоит. Каждое действие длится примерно по полчаса.
Чтобы устроить в окне такой театр теней, понадобится смартфон и проектор. Купить набор пока нельзя, но можно выиграть.
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