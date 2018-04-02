 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тень парня как система безопасности. Японцы разработали виртуального бойфренда для защиты одиноких женщин

Японская строительная фирма Leo Palace 21 делает ставку на безопасность домов. Как промоакцию, привлекающую внимание к проблеме, компания выпустила новый продукт - "мужчину за занавеской"

Об этом сообщает издание Asia One.

Женщинам, которые в одиночку снимают квартиру в Токио, предлагается набор из 12 движущихся изображений, которые можно проецировать на белые шторы.

Силуэт бойфренда в окне, который поднимает гантели или тренируется с битой, по замыслу, должен отпугнуть злоумышленника.

"Мужчина" не только демонстрирует мышцы, но и складывает одежду, пылесосит, играет на гитаре и читает газеты - дает понять, что провожать его девушку до дома и навязываться в гости не стоит. Каждое действие длится примерно по полчаса.

null
Чтобы устроить в окне такой театр теней, понадобится смартфон и проектор. Купить набор пока нельзя, но можно выиграть.

null

Читайте также: Влюбиться в семейную пару. Почему полиаморию называют будущим отношений

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

2 апреля, 2018 понедельник

1 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать