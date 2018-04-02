Суд разрешил Сенкевичу снова стать мэром Николаева

2 апреля, 2018, 14:25

Центральный районный суд Николаева постановил отстраненном мэру Николаева Александру Сенкевичу немедленно вернуться на должность

Об этом сообщает пресс-центр николаевского райсуда.

В ведомстве отметили, что в суд поступило заявление от Сенкевича о принятии дополнительного решения по его иску к Николаевского горсовета о признании противоправным и отмене решения от 5 октября 2017 года "О досрочном прекращении полномочий городского головы". Соответствующее решение судом было отменено 16 марта.

При этом представители истца просили допустить немедленное исполнение решения Центрального райсуда Николаева от 16 марта.

"Дополнительным решением суда от 02.04.2018 года допущено немедленное исполнение решения суда о признании противоправным и отмене решения 27-й внеочередной сессии Николаевского городского совета VII созыва от 5 октября 2017 года о досрочном прекращении полномочий городского головы со дня его принятия в полной части", - отмечается в заявлении райсуда.

"Следовательно, Сєнкевич может немедленно возвращаться к обязанностям городского головы", - сообщает пресс-центр "Самопомощи".

Напомним, 5 октября депутаты Николаевского городского совета признали неудовлетворительной работу мэра города Александра Сенкевича.

В тот же день депутаты проголосовали за выражение недоверия Сенкевичу. За это решение проголосовали 42 депутата из 42, принявших участие в тайном голосовании.

8 октября в Николаеве провели "народное вече", созванное отстраненным мэром.

В октябре 2017 года Сенкевич начал оспаривать в суде решение городского совета о его отставке.

Отметим, в 2015 году во втором туре выборов на пост мэра Николаева Сенкевич обогнал кандидата от "Оппозиционного блока" Игоря Дятлова, за которого проголосовали 43,28% избирателей. За Сенкевича отдали свои голоса 54,9% миколаєвців.

После победы Сенкевича на выборах горсовет рассматривал вопрос об оплате его труда. Тогда мэр должен был сообщить о конфликте интересов в отношении этого обсуждения и не принимать участия в голосовании.

Однако он этого не сделал, и правоохранители заявили о возбуждении Сенкевичем закона и составили два протокола о коррупции. Сам Сенкевич не признавал состав преступления и назвал его "смехотворным".