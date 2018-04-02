Смертельное ДТП в Харькове: у Зайцевой не было водительского удостоверения
2 апреля, 2018, 20:22
На момент смертельного ДТП в центре Харькова у Елены Зайцевой не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации
Об этом в Харькове в ходе судебного заседания сказал патрульный полицейский, который имеет статус свидетеля по делу, сообщает "Медиапорт".
Патрульный Евгений Шестов рассказал, что на просьбу показать документы Зайцева пообещала найти их в сумке, а потом показала их фото и пообещала, что документы ей подвезут.
На вопрос, почему не был составлен протокол, Шестов ответил, что у патрульных была большая нагрузка.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали.
- Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля Lexus.
- Появилось видео, как Lexus въезжает в толпу в Харькове.
- Девушку-водителя Lexus на протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. 8 ноября Дронова арестовали на 42 суток. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Водитель Lexus Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
- Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась подозреваемая в смертельном харьковском ДТП Зайцева.
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