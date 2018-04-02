Смертельное ДТП в Харькове: у Зайцевой не было водительского удостоверения

2 апреля, 2018, 20:22

На момент смертельного ДТП в центре Харькова у Елены Зайцевой не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации

Об этом в Харькове в ходе судебного заседания сказал патрульный полицейский, который имеет статус свидетеля по делу, сообщает "Медиапорт".

Патрульный Евгений Шестов рассказал, что на просьбу показать документы Зайцева пообещала найти их в сумке, а потом показала их фото и пообещала, что документы ей подвезут.

На вопрос, почему не был составлен протокол, Шестов ответил, что у патрульных была большая нагрузка.