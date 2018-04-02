Российские боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов
2 апреля, 2018, 18:38
Установленный 30 марта режим пасхального перемирия не соблюдался боевиками российско-оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
От начала суток зафиксированы 10 обстрелов украинских опорных пунктов.
В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов противник вел огонь по позициям в Песках. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка, а из крупнокалиберных пулеметов – защитники Водяного.
Кроме этого, вблизи Авдеевки оккупанты применили по украинским укреплениям гранатометы, а неподалеку Водяного и Талаковки – стрелковое оружие. На Луганском направлении с начала суток сохраняется тишина.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-