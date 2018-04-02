Российские боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов

2 апреля, 2018, 18:38

Установленный 30 марта режим пасхального перемирия не соблюдался боевиками российско-оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

От начала суток зафиксированы 10 обстрелов украинских опорных пунктов.

В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов противник вел огонь по позициям в Песках. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка, а из крупнокалиберных пулеметов – защитники Водяного.

Кроме этого, вблизи Авдеевки оккупанты применили по украинским укреплениям гранатометы, а неподалеку Водяного и Талаковки – стрелковое оружие. На Луганском направлении с начала суток сохраняется тишина.