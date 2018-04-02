"ПриватБанк" подал иск против аудиторской сети PwC: Требует $3 млрд

2 апреля, 2018, 11:14

ПАО "ПриватБанк" подал иск в районный суд Никосии (Кипр) на структуры международной сети компаний PricewaterhouseCoopers Limited, предоставляющих услуги по аудиту и консалтингу

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

"ПриватБанк" считает, что понес убытки из-за нарушения со стороны PwC во время проверки финансовой отчетности банка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года. Сумма искового заявления составляет $3 млрд, которые, по мнению представителей банка, должны возместить убытки.

"После подачи судебного иска против бывших владельцев банка в Высоком суде Лондона в декабре 2017 года исковое заявление против PwC является следующим важным шагом, сделанным "ПриватБанком" с возмещения огромных убытков, бремя от которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины", - говорится в сообщении банка.

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, в частности, обвинил PwC в неспособности выявить мошеннические операции.

"Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC обнаружить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Теперь кипрский суд будет принимать решение относительно PwC в установленном порядке", - сказал Крумханзл.

Представлять свои интересы в деле против PwC "ПриватБанк" поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co.