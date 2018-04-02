"Перемирие" на Донбассе: оккупанты почти 40 раз обстреляли позиции ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На Луганском направлении укрепления вблизи Луганского попали под обстрел из запрещенных 120 мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Оккупанты били из минометов калибра 82 мм по защитникам Троицкого, а из стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.
На Донецком направлении позиции у Авдеевки четыре раза накрыли огнем с 82 мм минометов, под обстрелы также попали Пески, Широкино и Шахта Бутовка.
По позициям ВСУ возле Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного враги били из гранатометов различных систем. Крупнокалиберные пулеметы боевики использовали в районе Каменки, Гнутово, Водяного и опытно, а вблизи Павлополь - велся снайперский огонь.
Кроме этого, из стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковка, Верхнеторецкого и Водяного.
"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", - подытожили в штабе.
- Напомним, 26 марта Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращении огня с 00:01 пятницы, 30 марта 2018 года. Такие меры были согласованы через важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая пасхальные праздники.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-