"Перемирие" на Донбассе: оккупанты почти 40 раз обстреляли позиции ВСУ

2 апреля, 2018, 07:19

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали срывать "пасхальное перемирие", во время чего 38 раз открыли огонь по позициям украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Луганском направлении укрепления вблизи Луганского попали под обстрел из запрещенных 120 мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Оккупанты били из минометов калибра 82 мм по защитникам Троицкого, а из стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении позиции у Авдеевки четыре раза накрыли огнем с 82 мм минометов, под обстрелы также попали Пески, Широкино и Шахта Бутовка.

По позициям ВСУ возле Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного враги били из гранатометов различных систем. Крупнокалиберные пулеметы боевики использовали в районе Каменки, Гнутово, Водяного и опытно, а вблизи Павлополь - велся снайперский огонь.

Кроме этого, из стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковка, Верхнеторецкого и Водяного.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", - подытожили в штабе.