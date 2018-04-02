"Отойди, ибо заболею": в Минздраве рассказали, через сколько дней болезни человек может заразить других

2 апреля, 2018, 13:31

В Министерстве здравоохранения рассказали, сколько человек должен болеть определенной болезнью, чтобы заразить других

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Когда говорят, что человек "заразный”, это означает, что она заболел и может передать возбудителя заболевания, "инфекции", другим, то есть “заразить”. Продолжительность периода, в течение которого человек считается заразным после первых клинических проявлений инфекционной болезни, зависит от самой болезни, возбудителя. Кроме того, для многих заболеваний уже во время инкубационного периода, когда человек уже заразился вирусом, но еще хорошо себя чувствует и нет никаких внешних симптомов болезни, возбудитель может выделяться и передаваться другим.

ОРВИ - это группа вирусных инфекций, которые характеризуются общими проявлениями (например, повышение температуры, ломота в теле) и поражением слизистой оболочки дыхательных путей. Человек, который болеет ОРВИ, считается заразным за несколько дней до появления первых проявлений болезни и пока не пройдут все симптомы. В большинстве случаев этот период составляет около 2 недель. Как правило, общие проявления появляются в течение первых двух-трех дней, и именно в этот период существует высокий риск заразиться вирусом от больного.

Грипп - острая вирусная инфекция, обусловленная вирусом гриппа. Грипп считается одной из наиболее опасных вирусных инфекций дыхательных путей, и ежегодно напоминает о себе в Украине в холодное время года. Как правило, наибольший риск заразиться вирусом гриппа от больного существует со дня проявления первых симптомов до трех-семи дней после. Дети и люди с ослабленным иммунитетом могут быть заразными на несколько дней дольше.

Бронхит - это воспалительный процесс в бронхах, при котором поражается слизистая оболочка легких. Чаще всего возбудителями этого заболевания являются те же вирусы, которые вызывают ОРВИ, но возможны и другие причины развития болезни (бактерии). Поэтому продолжительность периода, когда больной бронхитом человек считается заразным, зависит от возбудителя заболевания.

Тонзиллит - это воспалительный процесс в небных миндалинах. Само по себе это заболевание не является заразным, но вирусы, которые могут быть частично возбудителями тонзиллита (первичные инфекции могут передаваться от больного другим людям. Поэтому риск заражения в каждом случае зависит от типа вируса.

"Ветрянка" либо ветряная оспа - это инфекционное очень заразное заболевание, которое чаще всего поражает детей. Больной ветряной оспой считается заразным в среднем в течение 10-12 дней: от 1-2 дней до появления сыпи, весь период высыпания, до 5 суток после появления последнего высыпания (пузырька - везикулы).

Корь - это одно из самых заразных вирусных заболеваний, которое может сопровождаться выраженной интоксикацией, лихорадкой, запальненням дыхательных путей, конъюнктивитом, появлением своеобразных пятен на слизистой оболочке ротовой полости и сыпью на коже. Симптомы кори появляются примерно через 10 дней после заражения вирусом, а наибольший риск заразиться от больного существует от проявления первых симптомов до высыпания. Заразный период длится до 5 дней от появления сыпи.

Эпидемический паротит, который называют “свинкой”, - это острое очень заразное инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией организма, поражением слюнных, а иногда и других желез, имеющих выводные протоки (половые, молочные, поджелудочная), центральной нервной системы. Наибольший риск заразиться от больного паротитом существует от нескольких дней, до того, когда напухнуть железы, до нескольких дней после этого.

Краснуха - это острая вирусная инфекция, сопровождающаяся точечно-пятнистая сыпью, общим увеличением лимфатических узлов, незначительным повышением температуры тела и конъюнктивитом. Больной считается заразным от 7 дней до появления сыпи и до четырех дней после. Чтобы не заразить других, а особенно беременных, нужно оставаться дома и стараться не контактировать ни с кем в течение шести дней после того, как начинает появляться сыпь.

Опоясывающий герпес или герпес зостер - вирусное заболевание, возбудителем которого является герпесвирус человека 3 типа, возбудитель "ветрянки". После перенесенной ветрянки, возбудитель остается в организме и со временем может проявиться симптомами опоясывающего герпеса. Болезнь известна очень болезненным сыпью, которая возникает тогда, когда вирус снова активизируется после определенного промежутка времени. Наибольший риск заразиться этой болезнью существует в течение 10-14 дней от появления сыпи до полного выздоровления.

В Министерстве отмечают, что далеко не все болезни лечатся антибиотиками. Чтобы не навредить здоровью, стоит принимать антибиотики исключительно по назначению врача.

Как правило, после начала приема антибиотиков больной человек считается заразным еще в течение суток (как при стрептококковом тонзиллите), хотя иногда этот период может быть и длиннее. Например, некоторые антибиотики начинают действовать позже; иногда организм человека требует больше времени; если пациент параллельно принимает другие лекарства, они могут определенным образом взаимодействовать с антибиотиками.

Важно завершить курс приема антибиотиков, даже если вы уже чувствуете себя лучше. В противоположном случае, инфекция может развиться повторно.