При каком условии против России введут дополнительные санкции. Объяснения посла Британии
Об этом в эфире канала ICTV заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, сообщает издание "Укринформ".
"Пока мы не объявляли новых санкций, кроме тех, которые уже введены, но очевидно, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Главное, о чем мы будем впредь заботиться, - это наша национальная безопасность", - подчеркнула она.
По словам Гоф, своим решением о выдворении российских дипломатов другие страны показали не только солидарность с Британией. По ее мнению, это стало ответом на то, что страны считают угрозой для своей коллективной безопасности.
"Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного ощущение, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России", - подытожила Гоф.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- 31 марта стало известно, что Россия требует от Британии в течение месяца сократить количество дипломатических работников в РФ на более 50 человек.
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