При каком условии против России введут дополнительные санкции. Объяснения посла Британии

2 апреля, 2018, 08:59

Британия может ввести дополнительные санкции против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля, если этого потребуют дальнейшие действия со стороны Кремля

Об этом в эфире канала ICTV заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, сообщает издание "Укринформ".

"Пока мы не объявляли новых санкций, кроме тех, которые уже введены, но очевидно, что все будет зависеть от дальнейших шагов России. Главное, о чем мы будем впредь заботиться, - это наша национальная безопасность", - подчеркнула она.

По словам Гоф, своим решением о выдворении российских дипломатов другие страны показали не только солидарность с Британией. По ее мнению, это стало ответом на то, что страны считают угрозой для своей коллективной безопасности.

"Это результат не только хорошей дипломатии, но и коллективного ощущение, что мы столкнулись с новым и очень тяжелым вызовом России", - подытожила Гоф.

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