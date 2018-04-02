Президент Латвии утвердил закон о латышском языке как единственном в школах

2 апреля, 2018, 21:55

Президент Латвии Раймондас Вейонис утвердил изменения в закон об образовании, касающийся перехода на латышский язык как единственный язык обучения общего среднего образования

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы учиться и работать здесь. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство", - сказал президент.

Президент Латвии добавил, что дети, как и раньше, смогут изучать предметы, связанные с культурой и историей национальных меньшинств, а также изучать важные предметы на своем родном языке в начальной школе.

По плану, переход будет постепенным и завершится к 2021/2022 учебного года.

Согласно поправкам, в программах образования нацменьшинств не менее 50% предметов должны преподаваться на латышском в 1-6 классе, а в 7-9 классе – не менее 80%.

Поправки, касающиеся языка обучения в 1-7 классе вступят в силу 1 сентября 2019 года, 8, 10 и 11 классах – 1 сентября 2020 года, а в 9 и 12 классах – 1 сентября 2021 года.