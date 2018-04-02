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Председатель Одесской ОГА рассказал о паводке на юге области

Дамбы на Дунае находятся в критическом состоянии, в Одесской области ожидают ухудшения погодных условий на среду-четверг

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"В Вилково вчера было затоплено до 30% улиц. Там работают от ГСЧС 15 единиц техники и 85 спасателей. Сегодня направление ветра изменилось, большой воды в Вилково нет. Но мы ожидаем ухудшение погодных условий на среду-четверг. Развернуты пункты на случай эвакуации людей. Дамбы на Дунае находятся в очень критическом состоянии. Некоторые дамбы построены в 30-50-е годы прошлого века", - сказал Степанов.

По его словам, сейчас одесская областная власть готовит документы для срочного противоаварийного ремонта этих дамб. Речь идет о ремонте на сумму 117 млн грн, в то время как ущерб от аварий и чрезвычайных ситуаций может составить миллиарды гривен.

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