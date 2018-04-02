Пограничники разоблачили дельцов, возивших в Украину "евробляхи" по фальшивым документам

2 апреля, 2018, 17:52

Сотрудники Госпогранслужбы разоблачили схему незаконного ввоза в Украину автомобилей с дальнейшей их легализацией

Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Кроме того, были установлены лица, которые незаконно взяли на себя полномочия государственных органов. Расследование длилось больше года под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области. Правоохранители установили всех членов противоправной группы и выяснили механизм незаконного ввоза в Украину из Польши автомобилей польской и литовской регистрации. При этом злоумышленники использовали поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы.

Сейчас подтвержден незаконный ввоз через пункт пропуска "Ягодин" 131 транспортного средства.

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30 марта ГНСУ и СБУ провели обыски в частных хозяйствах Любомльского района Волынской области у 7 фигурантов дела и подтвердили преступную деятельность, изъяв ряд транспортных средств и большое количество вещей и предметов, которые используют в качестве доказательства в суде.

Во время обысков обнаружили 4 незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобили польской и украинской регистрации, поддельные датоштампы пограничных и таможенных органов, элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, которые использовались для подделки документов, поддельные печати польских нотариусов, свыше 1 тыс. бланков контрольных талонов, более 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили, в том числе поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, сделки купли-продажи.