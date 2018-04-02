Почти 200 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
2 апреля, 2018, 08:41
В Украине из-за осложнения погодных условий 192 населенных пункта остались обесточенными
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что из-за сильных порывов ветра в областях сработала система защиты линий электропередач.
В результате были обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Донецкая - 34, Запорожская - 15, Кировоградская - 12, Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганска - 1 населенный пункт.
"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - подытожили спасатели.
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