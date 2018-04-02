Почти 200 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

2 апреля, 2018, 08:41

В Украине из-за осложнения погодных условий 192 населенных пункта остались обесточенными

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что из-за сильных порывов ветра в областях сработала система защиты линий электропередач.

В результате были обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Донецкая - 34, Запорожская - 15, Кировоградская - 12, Черкасская - 12 Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганска - 1 населенный пункт.

"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - подытожили спасатели.