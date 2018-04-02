Парубий призвал отменить е-декларирование для общественных активистов

2 апреля, 2018, 19:52

Спикер Рады Андрей Парубий призвал украинских депутатов проголосовать за отмену электронного декларирования для общественных активистов и иностранцев-членов наблюдательных советов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Комитет сможет рассмотреть законопроект в перерыве между 12.00 - 12.30. Я воспользуюсь своими полномочиями, чтобы настоять на собрании комитета в достаточном количестве для принятия решения. Оно может быть положительным или отрицательным. Какое бы решение не было, оно позволит мне поставить вопрос на рассмотрение в Верховной Раде и принимать решение ", - пояснил Парубий.

Он также заявил, что власть должна принимать решительные и очень понятные решения.

"Полностью отмена е-декларирования для общественных деятелей, а также иностранцев, которые являются членами наблюдательного совета. И также декриминализация для этой категории лиц", - отметил спикер.

Парубий также рассказал о планах Рады по закону "О национальной безопасности".

"Ключевая дискуссия, которая происходит на уровне комитета, о том, включать ли рекомендованные поправки НАТО в первом чтении, или во втором. Хочу напомнить, что закон о национальной безопасности имеет целью реформирование системы безопасности Украины для приведения украинского сектора безопасности к стандартам НАТО" , - подытожил председатель Рады.