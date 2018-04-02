Парубий призвал отменить е-декларирование для общественных активистов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Комитет сможет рассмотреть законопроект в перерыве между 12.00 - 12.30. Я воспользуюсь своими полномочиями, чтобы настоять на собрании комитета в достаточном количестве для принятия решения. Оно может быть положительным или отрицательным. Какое бы решение не было, оно позволит мне поставить вопрос на рассмотрение в Верховной Раде и принимать решение ", - пояснил Парубий.
Он также заявил, что власть должна принимать решительные и очень понятные решения.
"Полностью отмена е-декларирования для общественных деятелей, а также иностранцев, которые являются членами наблюдательного совета. И также декриминализация для этой категории лиц", - отметил спикер.
Парубий также рассказал о планах Рады по закону "О национальной безопасности".
"Ключевая дискуссия, которая происходит на уровне комитета, о том, включать ли рекомендованные поправки НАТО в первом чтении, или во втором. Хочу напомнить, что закон о национальной безопасности имеет целью реформирование системы безопасности Украины для приведения украинского сектора безопасности к стандартам НАТО" , - подытожил председатель Рады.
- Напомним, 23 марта 2017 Верховная Рада приняла законопроект №6172, которым освободил военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объ соединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
- Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 внес в парламент пакет законопроектов об ограничении е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.
- G7 поддержала Венецианскую комиссию об отмене в Украине е-деклараций для антикоррупционных активистов.
- Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке е-декларирования для общественных активистов.
- 28 марта Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств за провал отмены е-деклараций для общественных активистов.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что все фракции приняли решение, что во вторник, 3 апреля, вопрос по электронного декларирования для общественных активистов будет первым на рассмотрении.
- 30 марта в Раду внесли законопроект об отмене е-деклараций для общественных активистов.
- 2 апреля Гройсман поддержал отмену е-декларирования для общественных активистов.
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