Парубий подписал постановление о непризнании выборов Путина в оккупированном Крыму
2 апреля, 2018, 13:04
Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление №8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь
Об этом Парубий заявил во время согласительного совета, передает Эспрессо.TV.
"Я подписал постановление №8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую же твердую позицию по непризнанию выборов президента РФ ", - сказал Парубий.
Также спикер парламента сообщил о подписании постановления №5463 о комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.
- Напомним, 22 марта Верховная Рада приняла проект постановления о непризнании российских президентских выборов в Крыму.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-