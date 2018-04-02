Парубий подписал постановление о непризнании выборов Путина в оккупированном Крыму

2 апреля, 2018, 13:04

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление №8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь

Об этом Парубий заявил во время согласительного совета, передает Эспрессо.TV.

"Я подписал постановление №8168-1 о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Украины - АР Крым и городе Севастополь. В этом постановлении есть обращение и к нашим партнерам, чтобы они заняли такую же твердую позицию по непризнанию выборов президента РФ ", - сказал Парубий.

Также спикер парламента сообщил о подписании постановления №5463 о комплексе неотложных мероприятий по практической реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.