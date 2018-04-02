Отравление Скрипаля: Выдворенные российские дипломаты уехали из Молдовы
2 апреля, 2018, 15:28
В понедельник, 2 апреля, трое сотрудников посольства России в Кишиневе уехали из Молдовы после объявления страной о высылке российских дипломатов
Об этом сообщили в посольстве России в Молдове, передает "РИА Новости".
Молдавская власть объявила этих дипломатов персонами нон-грата, предоставив 7 дней на то, чтобы уехать из страны.
Таким образом Молдова поддержала Великобританию, на территории которой была совершена химическая атака против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
В российском дипведомстве решение Молдовы назвали "ничем не оправданным шагом".
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- Уже 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
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