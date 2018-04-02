Отравление Скрипаля: Выдворенные российские дипломаты уехали из Молдовы

2 апреля, 2018, 15:28

В понедельник, 2 апреля, трое сотрудников посольства России в Кишиневе уехали из Молдовы после объявления страной о высылке российских дипломатов

Об этом сообщили в посольстве России в Молдове, передает "РИА Новости".

Молдавская власть объявила этих дипломатов персонами нон-грата, предоставив 7 дней на то, чтобы уехать из страны.

Таким образом Молдова поддержала Великобританию, на территории которой была совершена химическая атака против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В российском дипведомстве решение Молдовы назвали "ничем не оправданным шагом".

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