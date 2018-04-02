Орбитальная станция Китая таки упала на Землю. Стало известно, где сейчас ее обломки

2 апреля, 2018, 08:23

Китайская орбитальная станция "Тянгун-1" вошла в земную атмосферу, ее обломки упали в воды Тихого океана

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальные данные китайской стороны.

Отмечается, что подавляющее большинство станции сгорело, когда входило в атмосферу около 8:15 утра (второй час ночи по киевскому времени).

При этом в ведомстве не указывают, куда именно упали обломки станции, хотя ранее прогнозировалось, что это должно произойти у берегов Бразилии, недалеко от городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Тем временем ВВС США также отслеживали падение "Тянгун-1" и подтвердили, что она приземлилась в южной части Тихого океана.

По данным астрофизика из Австралийского национального университета Брэда Такера, обломки станции упали в воду на расстоянии 100 км к северо-западу от Таити.

"Маленькие кусочки безусловно вынырнут на поверхность воды. Вероятнее всего, обломки находятся в океане, и даже если бы люди наткнулись на них, это выглядело бы как мусор в океане, который распространится на большую площадь в тысячи квадратных километров", - отметил Такер.