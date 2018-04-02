Орбитальная станция Китая таки упала на Землю. Стало известно, где сейчас ее обломки
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальные данные китайской стороны.
Отмечается, что подавляющее большинство станции сгорело, когда входило в атмосферу около 8:15 утра (второй час ночи по киевскому времени).
При этом в ведомстве не указывают, куда именно упали обломки станции, хотя ранее прогнозировалось, что это должно произойти у берегов Бразилии, недалеко от городов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Тем временем ВВС США также отслеживали падение "Тянгун-1" и подтвердили, что она приземлилась в южной части Тихого океана.
По данным астрофизика из Австралийского национального университета Брэда Такера, обломки станции упали в воду на расстоянии 100 км к северо-западу от Таити.
"Маленькие кусочки безусловно вынырнут на поверхность воды. Вероятнее всего, обломки находятся в океане, и даже если бы люди наткнулись на них, это выглядело бы как мусор в океане, который распространится на большую площадь в тысячи квадратных километров", - отметил Такер.
- Ранее стало известно, что восьмитонна китайская орбитальная станция "Тянгун-1", чье название означает "небесный дворец", скоро войдет в атмосферу Земли.
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