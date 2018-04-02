Назначение членов ЦИК на этой неделе маловероятно, - Парубий
Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.
"На сегодняшний день еще не завершена спецпроверка. Поэтому, скорее всего, на этой неделе этот вопрос не будет стоять на рассмотрении Верховной Рады. Скорее всего, он будет уже на следующих неделях, после завершения необходимых процедур", - сказал он.
Парубий отметил, что из 14 претендентов 12 уже прошли спецпроверку.
"Еще двум вернули документы на уточнение. Это не означает, что они ее не прошли, а идут еще уточнения. Если все 14 пройдут спецпроверку, это будет для Верховной Рады определенная сложность, которая будет заключаться в том, что из 14 нужно отобрать 13 и, соответственно, кто-то один выпадет", - сказал Парубий.
- Напомним, 23 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.
- Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- Кошель назвал главными претендентами на пост главы ЦИК кандидата от "Народного фронта" Наталью Бернацкую и кандидата от "БПП" Светлану Кустову.
- У президента обновили список кандидатов в ЦИК.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.
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