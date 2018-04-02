Назначение членов ЦИК на этой неделе маловероятно, - Парубий

2 апреля, 2018, 22:36

Назначение Верховной Радой членов Центральной избирательной комиссии на текущей пленарной неделе маловероятно

Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, передает Еспресо.TV.

"На сегодняшний день еще не завершена спецпроверка. Поэтому, скорее всего, на этой неделе этот вопрос не будет стоять на рассмотрении Верховной Рады. Скорее всего, он будет уже на следующих неделях, после завершения необходимых процедур", - сказал он.

Парубий отметил, что из 14 претендентов 12 уже прошли спецпроверку.

"Еще двум вернули документы на уточнение. Это не означает, что они ее не прошли, а идут еще уточнения. Если все 14 пройдут спецпроверку, это будет для Верховной Рады определенная сложность, которая будет заключаться в том, что из 14 нужно отобрать 13 и, соответственно, кто-то один выпадет", - сказал Парубий.